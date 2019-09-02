港警至今拘捕1117人 示威者8月31日投汽油弹过百枚

香港警务处助理处长（行动）麦展豪、警察公共关系科总警司谢振中、有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华及警察公共关系科高级警司（媒体联络及传讯）江永祥今午（9月2日）4时会见传媒。香港消防处副消防总长（总部）陈庆勇也一同出席。

据香港01报道，香港警务处助理处长麦展豪称，反修例风波以来，警方共拘捕了1117人。他指出，示威者在8月31日投掷了过百枚汽油弹，单单在港岛区，于政总、警总等地最少投掷了70枚，而且现在所用汽油弹烧得更持久，更激烈，伤害更大，如市民不幸被扔中后果不堪设想。

警察公共关系科总警司谢振中补充道，在8月30日至9月1日，共有159人被捕，包括132男27女，年龄介乎13至58岁，涉及非法集结、袭警、阻碍警员执行职务、藏有攻击性武器等。行动至今合共拘捕1117人。周未（8月31日和9月1日）有两名警员受伤，一名警长31日在菲林明道及骆克道交界被“暴徒”用铁枝围殴，击中面部，鼻流血有瘀伤，已出院；另一警方在告士打道及纪利佐治街交界被弹叉射中小腿而红肿，经已出院。

在8月31日，警方发射催泪弹241发、橡胶子弹92发、布袋弹一发、海绵弹10发，当晚9时许有两名警员在维园附近被围，及有人企图抢枪，两名警员于是向天鸣枪两发示警。

香港消防处副消防总长陈庆勇介绍，香港消防队周六（8月31日）接获八宗火警，两宗涉在政府总部及警政投汽油弹，一宗在轩尼诗道烧杂物。至周日就有六宗，一宗在东涌港铁站外烧杂物，一宗在天水围投汽油弹，波及救护站内私家车焚毁。

陈庆勇还称，东涌站内有人破坏火警控制板和消防设备，浸湿大堂，有人移除和不当使用灭火器，如有火警发生，会令市民无法得到应有保障，消防对该等行为予以谴责。