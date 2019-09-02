【图集】29界别参与添马集会 主办方称逾四万人出席

反对《逃犯条例》修订风波越演越烈，有示威者今日发起全港三罢（罢工、罢课、罢市），并发起集会。有示威代表申请今明（9月2日至3日）下午2时30分在金钟添马公园集会，已获警方发出不反对通知书。

据香港01报道，香港职工会联盟代表吴敏仪介绍，目前有接近29界别参与今日集会，但还有远超此数目的其他界别参与，或在其他地方进行罢工作支持，粗略估计今日有逾四万人出席参与。她又补充，直至今日为止，航空业界维持21人被解雇，还有人被停职，谨慎评估航空业界被解雇人数会上升。

吴敏仪还呼吁雇主不要秋后算帐，员工已一次次希望以和平理性方式抗争，他们有基本法赋予的罢工权利。

添马公园的草坪上放着一白底黑字的标语，上面用英文写着“我们要民主”。（路透社）

医护界代表、厨师联盟代表、急救人员代表、香港社会工作都协会、青年新政召集人梁颂恒、香港立法会议员毛孟静、大学生代表、职工盟代表、中学生罢课筹备平台的学生代表均有上台发言。

跨界别代表重申民间五大诉求，并要求尽快落实双普通，实现港人治港。由于政府一直无回应，故定下9月13日的死线，不排除会采用更果断的行动升级、罢工、罢市、罢课。代表向前线示威者致最崇高敬意，称“因为无他们，612早已通过恶法”。

现场下着细微小雨，一名女士手持雨伞和标语站在人群中。（彭博社）

立法议员毛孟静表示无人预算到运动能走至今天。她指出，上一辈重视繁荣稳定，但现代社会对动物园政治非常反感。毛孟静指出，因林郑月娥不理会百万人上街的诉求，才会引发其后的冲突事件。若香港有一人一票、不经筛选的选举，就不会有上述情况出现。

她还建议林郑可以以健康、精神为由请辞。