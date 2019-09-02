台大校长管中闵遭控违法兼职案 公惩会判申诫处分

台湾大学校长管中闵遭控涉违法兼职案，台湾公务员惩戒委员会（公惩会）2日宣判，判决管申诫处分。

据中通社报道，公惩会当天宣布判决结果，认定管中闵违反公务员惩戒法，判决申诫处分确定。根据公务员惩戒法，处分分为撤职、休职、降职或减俸、记过、申诫六种，但因管中闵为政务人员，仅有撤职及申诫两种结果。

管中闵委任律师听判后表示，很遗憾公惩会作出这样的判决，对人民言论自由的保障是不周到的，对于判决结果没有办法接受，将在收到判决书后再作决定。管中闵则在面簿发文，并引用唐代诗人陈子昂《宴胡楚真禁所》诗“人生固有命，天道信无言，青蝇一相点，白璧遂成冤。”抒发心情。

管中闵今年1月8日就任台湾大学校长，但七日后即遭台湾监察院指控违法兼职而弹劾，移请公惩会审理。理由是管在2012年2月6日至2015年2月3日任职政务官期间，以匿名方式常态性为周刊撰写社论，获取年约新台币65万元（2.87万新币）兼职报酬，涉违反公务员禁止兼职规定。

公惩会公开审理此案，全案8月19日辩论终结。管中闵在庭上否认违法兼职，并强调自己不是周刊编制内的人员，既然没有职位，何来兼职。他是受邀撰稿，没签契约，没有投稿义务，周刊也没义务一定要登他的文章。

管还说，监察院故意隐匿对他有利的证词来入罪，更调查他20年来的个人所得资料，还泄露给媒体，这种行为就是政治迫害，希望司法还他清白。