【图集】添马公园集会 特首办前小规模冲突

反对《逃犯条例》修订风波越演越烈，示威者今日发起全港三罢（罢工、罢课、罢市）。示威者一度在香港特首办公室外与警察发生冲突，在警方举红旗警告及施放胡椒喷雾后散去。

综合香港01、《南华早报》等港媒报道，示威者申请今明两天在金钟添马公园发起集会，得到警方的不反对通知书。期间，参与罢工的香港各界代表与响应罢工市民都陆续上台发言。整体气氛平和。

但到傍晚6时30分左右，有示威者包围添马公园附近，添华道上的特首办公室。在场的防暴警察举红旗警告，并喷射胡椒喷雾。主办方则通知集会者可循海富中心海富桥或湾仔码头方向离开，希望在场人士一个跟一个慢慢离开，也同时呼吁参与集会人士自行评估风险，勿到添华道、特首办。

集会主办方则怀疑有直升机在集会现场撒荧光粉，认为此举危害公众安全。

约20分钟后，越来越多示威者在龙和道近特首办的隧道口两旁行人路聚集，有人站在石壆上，但没有出现堵路行为。有示威者商讨下一步去向，有人用镭射笔射向解放军大楼，过后被其他人劝阻，改照向政府总部。期间，数名示威者表示因明日仍有集会，故不愿今晚发生流血事件，前线有装备的示威者将撤退。但现场仍有示威者辱骂嘲弄警方，并破坏水马、红绿灯等设施。

示威者最后在傍晚8时15分左右陆续散去。