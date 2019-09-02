香港旅游业人士托胡锡进带话：恳请内地多发团

香港反《逃犯条例》修订风波进入9月之后仍然持续。中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进近日也亲到香港实地报道。

胡锡进今天透过微博表示，香港旅游促进会总干事崔定邦等几位人士得知他在香港的消息后，主动联系他，并讲述香港旅游业面临的困境。

胡锡进引述他们的话称，香港过去暑期里每天从内地来300多个旅行团，现在每天不到20个，而香港旅游业对内地游客的依赖度超过85%。不过胡锡进强调，这些数据都是崔定邦等人提供，他并未作证实。

胡锡进说，这些香港旅游业人士称香港旅游业面临崩盘，因为很多从业者已经两个多月没有收入，而与旅游直接相关的餐饮、酒店等行业大萧条，过去2000元（港元，下同，约355新元）约一晚的酒店现在降到了五六百块钱，还是没人住。

胡锡进还透露，与他会面的香港旅游业人士强调，旅游界绝大部分都是爱国爱港人士，并称如果有谁参与反国家的政治活动，他们就不会让那样的人继续待在这个行业里，以及决不会让那样的人参与对内地游客的服务。

胡锡进在微博的文章最后写道：“他们特别强调，目前学校开学，很多家庭都要为孩子们就学支付新的费用，但他们失去了收入来源，十分困难。他们恳请内地多向香港发团，解他们的燃眉之急。”