香港特首林郑月娥上周在一场与香港商界人士举行的闭门会议中表示,自己如果有选择,第一件事件就是辞职,但如今香港的动荡局势已经成为中美摩擦大环境下,涉及中国国家安全和主权的议题。因此,她指自己化解危机的空间“非常有限(very limited)”

据路透社取得的会议录音,林郑月娥以英语告诉与会的商界人士:“如果我有选择,第一件事就是辞职,及深刻道歉。(If I have a choice, the first thing is to quit, having made a deep apology.)”

香港因港府推动修订《逃犯条例》,引发社会各级巨大反弹,从6月至今,已经连续13周发生大规模示威游行。情况也愈发严峻,警民冲突不断。示威者批评林郑月娥和香港政府没有回应自己的诉求。