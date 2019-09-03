中国多地部署稳定生猪生产：鼓励养殖恢复

自全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议之后，中国多地官方渠道陆续透露了当地分会场会议指示，有的提出要做好当地在非洲猪瘟疫情发生期间扑杀生猪数据的统计和上报工作并尽快将补贴发放到位，有的提出统筹抓好牛羊肉和禽肉产品的供给，多渠道满足市场消费。

据澎湃新闻报道，海南临高县广播电视台微信公号消息，8月30日上午，该县组织收听收看全国、全省稳定生猪生产和猪肉保供稳价电视电话会议，并对临高县稳定生猪生产和猪肉保供稳价工作进行部署。

临高县副县长王华出席临高分会场会议，并部署该县稳定生猪生产和猪肉保供稳价工作。王华要求，各镇（农场）要做好该县在全省非洲猪瘟疫情发生期间扑杀生猪数据的统计和上报工作，尽快将补贴发放到位，鼓励生猪养殖户、养殖场尽快恢复生产。

另据黑龙江友谊县委宣传部微信公号消息，8月30日上午，全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议在北京召开。友谊县组织相关人员集中收看，电视电话会议结束后，县委副书记、县长蔡纯意迅速就贯彻落实会议精神提出要求。

蔡纯意要求，各单位部门要明确工作重点，压实工作责任，聚焦“防猪瘟、稳生产、保供应”的工作目标，明确工作职责，各司其职、各尽其责，强化工作措施，千方百计保障市场供应、保障养殖户的利益。

此外，贵州《安顺日报》消息称，8月30日，安顺市组织收听收看全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议。副市长王成刚在安顺分会场参加会议。

王成刚要求，各级政府、各有关部门要切实增强紧迫感责任感，认真贯彻全国会议精神，加快恢复生猪生产，保障市场供应稳定。要持续抓好非洲猪瘟防控工作，切实落实防控责任，落实防控经费，加强养殖场管理，积极推进生猪产业转型升级。