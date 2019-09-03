中国六大银行上半年减员近3.5万人

中国六家大型商业银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行）的半年报近日纷纷出炉。整体来看，今年上半年，六大行的业绩均实现稳步增长，但六大行上半年员工人数合计缩减近3.5万人，已超去年全年人员缩减之和。与此同时，对比去年末，各家银行的网点数量也纷纷“瘦身”。

据每日经济新闻报道，人员缩减的现象并非仅于今年出现。数据显示，2018年末，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行员工总数合计减员超2.7万人。而今年上半年六大行员工减少的数量已经超过去年全年减员数量。

在业内人士看来，大量能够被机器替代的操作类岗位多了，例如汇款、存款等柜面操作类可被机器替代的岗位，这部分员工职能被削弱了。

某国有大行客户经理告诉每日经济新闻记者，人员减少是因为智能机器代替了柜面，银行现在很多业务通过智能机器操作，部分柜面人员面临离职或转岗。与此同时，营销条线人员增加，不仅包括传统银行的柜面营销、厅堂营销，还包括走进社区、单位等。该客户经理表示，其所在支行柜员人数“砍”了一半，不过今年新进了营销人员。

上述说法在银行的半年报中也有所体现。例如，邮储银行半年报显示，报告期内，累计压降台席5540个，优化柜员3384人，其中2372人调整至网点营销团队。

在业内看来，系统、IT、大数据分析等技术型人才是目前银行需要的，也是争抢比较激烈的。包括建行、工行、中行在内的多家银行陆续成立了金融科技子公司。近期，交行行长任德奇在半年度业绩发布会上表示，交行正积极跟进金融科技子公司，同时推出金融科技管培生计划，强化科技创新人才的引进培养。