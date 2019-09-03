林郑回应辞职传闻：自始至终没有向中央请辞

香港特首林郑月娥今早（3日）说，她自始至终没有向中央请辞，也对于她在一场私人聚会的谈话内容被揭露感到失望。

据香港01报道，林郑月娥今早在香港行政会议前召开记者会。林郑首先说，她称这两个多月来，香港市民对此感到心痛和焦虑，特区政府会尽力回复社会秩序。

至于开学情况，林郑称整体开学情况畅顺，感谢校长的努力，自己上周联同教育局局长与30多位校长见面，为开学做准备和与学生倾谈了解情况，她感谢校长和教师。

林郑也说，过去数天，铁路受到影响，包括有人把硬物抛进铁路，呼吁示威者不要用此违法破坏引起危险的行为，港铁翌日将10多个站重新开放，体现香港人精神，各行各业的人员坚守岗位，协助社会早日回复秩序。

她接着说，同样的努力也在机场体现，示威者堵路使旅客及上班人士受到延误，影响香港的国际形象，她希望对访港旅客讲声对不起。

报道称，记者在会上一再追问林郑有关路透社引述据称是林郑上周与商界人士会面录音的报道。

路透社在报道中称，如果林郑说如果可以的话，她会选择辞职（如果她有选择就会退出）。

林郑回应时说，她留意到上星期在一个私人聚会交流的谈话内容被公开，这种做法并不适当，因私人聚会大家应有规矩，要互不引述，并称不评论私人聚会的讲话。

对于是否有辞职的问题，林郑说在两个多月前已回答，由开始到现在并非向中央提请辞，原因是她认为可带领团体帮香港走出困局，两个多月后情况严峻，未知如何能走出，但到今日仍有信心，承担做这件事，不存在想辞职但未能辞的情况。