港媒：大陆一家旅行社传暂停接待港人入藏

在上个月发生香港男子在西藏手持印有“光复香港”等字样的纸张拍照事件后，有香港媒体称，网传中国大陆一家旅行社接到通知，需要暂停接待香港游客前往西藏、四川及青海。

据香港《星岛日报》报道，大陆互联网上昨天（2日）传出一份由西藏藏地斑马旅游文化传播有限公司于8月26日发出的通知，称“本旅游公司和越野车俱乐部以及旅行社已收到相关通知：即日起，我公司业务涉及的西藏、四川、青海各分部，所有旅游行程、旅游团、越野车自由行，所有拼车包车暂不接待香港籍同胞”。

该通知提到，“本次西藏定日县珠峰出现香港大学生举‘港独’标语，已严重影响自治区旅游行业的发展”，已经预定的行程本公司将尽快与所有香港籍客人联系退款事宜，具体开放接待事宜有待通知。

通知在最后强调，“香港、台湾是中国永不可分割的一部分！香港加油！中国加油！”

报道称，这家旅行社据悉主要从事四川、西藏、青海、新疆等中国西北地区越野车、拼车、包车、路线定制自由行旅游服务，目前无法证实有关限制是针对该公司还是针对所有港人。

中国西藏地方公安局上个月25日通报称，一名香港男子23日在珠峰大本营手持印有“光复香港”等字样的纸张拍照，在向公安认错后被释放，同行的九人经调查后也予以放行。