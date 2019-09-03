港澳办：香港局势出现积极变化 止暴治乱问题无中间地带

中国国务院港澳事务办公室发言人杨光今天（3日）谈及香港近期局势时说，香港局势目前正出现一些积极的变化，止暴治乱问题上没有中间地带。

据中国网报道，杨光在国新办今天召开的记者会上说，止暴制乱、恢复秩序已成为香港社会各界最广泛的共识、最强烈的呼吁，并称香港各阶层、各界别的代表人士和众多社团、协会纷纷以发表声明、刊登广告、发表谈话等方式，共同谴责暴力违法行径，支持警方严正执法。

不过，杨光也坦承，香港局势依然复杂严峻，暴力、违法活动仍然没有得到完全遏制，在有些时候、有些地方，少数暴徒变本加厉，用丧失理智的疯狂行为制造了一桩桩令人发指的罪行。他也列举示威者如何使用武器或网络袭击香港警员。

杨光说，现在已经到了维护“一国两制”原则底线、维护香港繁荣稳定的重要关头，并谴责少数示威者的所作所为远远超出了正常的游行集会的范畴，他们的行为在任何国家、任何地区、任何法律制度下，都已经构成暴力犯罪，称他们是不折不扣的暴徒。

他呼吁所有爱护香港的人坚定立场，在止暴治乱问题上没有中间地带，容不得徘徊、犹豫和动摇。

杨光说，这次风波折射出香港社会一些深层次矛盾和问题已经到了必须高度重视并采取有效措施加以解决的时候。一般市民特别是年轻人常常抱怨的住房难、贫富差距大、向上流动难等社会问题，是长期积累形成的，成因复杂，需要找准症结，找到有效的解决办法。