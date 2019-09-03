港澳办：希望市民将和平游行集会与暴力区分开

中国国务院港澳办新闻发言人杨光今天在新闻发布会上提出建议，希望市民将和平游行集会与暴力区分。

杨光提出三点希望，首先是希望香港特区政府和各界人士凝聚共识，付诸行动。希望每一个爱护香港的公众抵制暴力，支持特区政府和特区警队依法打击和惩治暴力犯罪活动，使所有暴力犯罪分子受到应有的惩治，特别是要对暴力犯罪骨干分子和背后的策划者、组织者、指挥者追究到底，绝不手软。

第二点是，希望大家把以和平游行集会表达诉求的行动与暴力犯罪和挑战“一国两制”底线的行径区分开来。杨光指出，参与和平游行集会活动，与那些肆无忌惮挑战一国两制底线、冲击中央驻港机构、污损和侮辱国旗国徽、暴力袭击警察和无辜市民、严重损坏公私财物、危及公共安全的犯罪行为，在性质上是截然不同的。对于后者，必须且只能依法严厉打击，没有宽容的余地。面对违法犯罪，执法就是正义，护法就是公义。

第三点是，希望大家聚焦香港经济发展和民生改善的根本问题，共谋解决之道。杨光说，这次风波折射出香港社会一些深层次矛盾和问题已经到了必须高度重视并采取有效措施加以解决的时侯。中央政府支持林郑月娥行政长官和管治团队继续通过有关对话平台与社会各界人士和青年展开交流，共同探讨有关问题的解决方案。

中央政府将继续坚定不移地贯彻一国两制方针和基本法，将继续不遗余力地支持香港发展经济、改善民生，促进发展成果更多惠及全体市民。