新加坡将派高级别代表团参加东盟博览会

第16届中国—东盟博览会将于本月21至24日在中国广西省会南宁举办，新加坡将继续派高级别代表团，与其他东盟（新加坡称“亚细安”）国家赴会，通过36个展位展现新加坡企业的特色和优势。

东博会至今已经举办15届，为新加坡和中国在经贸投资、旅游等领域建立合作关系提供了平台。

中新合作：多领域、稳发展

2013年至2018年，中国连续六年成为新加坡最大贸易伙伴，新加坡已连续六年成为中国第一大新增外资来源国。2018年双边贸易额为828.8亿美元，增长4.6%。

2018年4月以来，新加坡政府投资公司披露的47项投资中，过半数都集中在亚洲，其中三分之二位于中国和印度。新加坡对华重大投资，包括2018年11月与凯德集团联合出资128亿元人民币收购上海双峰塔、以最大投资方参与蚂蚁金服C轮140亿美元融资、2018年与普洛斯物流联合在中国设立20亿美元新基金用于收购物流资产等。

中国连续两年成为新加坡最大游客来源国。新加坡旅游局最新发布的数据显示，中国游客对新加坡旅游业收益贡献最大，2018年中国入境游客人次增至约342万，与2017年相比，增幅达6％。

新想“狮”成：参与东博会

历年来，东博会秘书处新加坡联络处、新加坡工商联合总会、新加坡中华总商会、新加坡制造商总会均组团参加东博会。新加坡企发局派代表参加投资促进圆桌会，进一步巩固了东博会投资平台的地位。新加坡胜科集团和中新产业园代表参加产业园区大会支持投资促进工作。

新加坡在过去15届东博会一共使用771个展位，参展企业315 家，主要参展商品及服务包括食品饮料、教育、旅游、金融、商协会形象等。第15届东博会上，新加坡参展产品及服务进一步集中在商协会形象、食品饮料、教育、服务贸易、高新技术产品等行业。新加坡与广西达成了先锋一号太空航天体验科技智慧合作项目，项目包括智慧创新全球航空互联网信息技术集成产业、太空航天科技体验主题乐园，意向签约金额30亿。新加坡悦榕集团投资北海涠洲岛悦苑酒店项目，投资总额7300万美元。

东博会五大专题之一的“魅力之城”对推动中国—东盟旅游合作有着重要作用。第15届东博会上，新加坡“魅力之城”展区以“新加坡——可持续发展的创新型宜居城市”为主题，展位内布置有新加坡的鱼尾狮、兰花和垂坠的绿色植物，同时展示了新加坡的智能与基础设施、运输物流、数码经济、电子商务等领域，并设置了VR体验区，观众通过VR眼镜看到新加坡的全貌。

共建“一带一路”

东博会致力于促进“一带一路”沿线国家与自贸区内经济体的经贸往来，而新加坡是“21世纪海上丝绸之路”沿线重要支点国家，共建“一带一路”已成为中新合作的重点。

今年是《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》开局之年、中国—东盟媒体交流年，也是“一带一路”倡议由“大写意”转为“工笔画”的第一年。作为新起点和新机遇，东博会将为包括新加坡在内的东盟国家提供更广阔的渠道和平台。

（本篇内容由中国—东盟博览会秘书处提供）