韩国瑜、吴敦义同台破“换瑜”说

国民党“高雄市胜选2020团结大会”昨晚在高雄市劳工局登场，现场涌进爆满支持者，国民党主席吴敦义、国民党总统参选人韩国瑜则同台合体，用行动打破“换瑜”说。

据自由时报报道，较早到场的吴敦义说，做一个高雄人现在有最好机会，因为国民党提名高雄市长韩国瑜竞选总统，这是高雄人最接近总统职务的一刻，希望大家同心协力，让高雄人韩国瑜当选总统、让高雄立委全垒打。

韩国瑜到场时受到全场热烈欢迎，他上台后与吴敦义站在一起，8位党籍立委与高市议员也全部到场，展现国民党团结气势。

韩国瑜指出，国民党主席吴敦义是几十年来最辛苦的主席，这两年要人没人、要钱没钱、士气低迷，但主席忍辱负重，在敌人炮火下匍匐前进，2018年选举大胜。

他说，这3年多来，台湾人民过得苦不堪言，三民主义变成民不聊生、民心可用、民心思变，看不到台湾有哪个产业对未来充满信心、都是忧心无比。

他批评蔡英文执政三年半来，让两千三百万人民看不到未来在哪，选举到了才散发恐惧，不停挑动两岸关系、刺激两岸关系，希望透过两岸紧张换取自己选票，这执政党没出席到了极点，成绩单拿不出来，只好把两岸搞得紧张不得了。

韩国瑜说，优秀领导者应该要带领人民走向台湾安全、人民有钱，现在却是走到台湾危险、人民贫穷，他形容明年选举是场神圣选战，台湾退一步即无死所，2020是生死保卫战，希望大家从大我出发，全力支持国民党打一场神圣选战。