美国制造业三年来首次萎缩 指数跌破50大关

（早报讯）全球经济和中美贸易局势不确定性导致制造业活动指数从7月的51.2降至49.1，美国制造业自2016年以来首次萎缩。

彭博社报道，周二（8日）公布的数据显示，供应管理协会的采购经理指数8月份跌至49.1，弱于调查经济学家的全部预测值。50以下的数字表明制造业总体而言陷入萎缩。该指标中的新订单指数跌至七年多以来的低位，而生产指数则降至2015年底以来的最低水平。

投资组合经理唐纳德-爱伦伯格表示，“指数一旦跌破50，就说明制造业开始萎缩”。

这一数据加剧了对美国经济将陷入更大范围衰退的担忧，而且可能使美国总统特朗普连任几率变得复杂，他对于重振制造业的承诺已成为一个重要问题。

与此同时，特朗普对中国商品的关税措施升级是制造业疲软背后的一个主要原因，而且这种疲软态势可能会蔓延至消费者支出，而消费在美国经济中占据着约三分之二的比重。

美国周二公布的其他数据也加剧了人们对正处于最长扩张时期的美国经济的担忧。数据显示，7月建筑支出几乎没有增长。美国经济的颓势被归咎于白宫与中国长达一年的贸易战。

另外，美国公债收益率周二也下滑，指标是10年期公债收益率触及2016年7月以来最低点。周二的道指也一度下跌超过400点，最低下跌至25998.13点。