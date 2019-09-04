财新中国8月服务业PMI升至三个月新高

财新今天（4日）公布，8月中国通用服务业经营活动指数（PMI）为52.1，较7月回升0.5个百分点，也创下三个月新高。

财新网发布新闻稿称，财新前天公布的同月份中国制造业PMI升至50.4，而在两大行业PMI共同拉动下，8月财新中国综合PMI录得51.6，高于7月0.7个百分点，为五月以来最高。

8月服务业新订单总量增速保持强劲，新订单指数创四个月以来最高。受访服务业企业表示，新订单增长主要受益于潜在需求转强、新项目带来商机。制造业新订单总量则基本持平。二者综合，8月综合新订单指数略微上扬，整体增速仍属小幅。

财新中国服务业PMI和综合PMI走势与统计局PMI并不一致。中国国家统计局公布的8月服务业商务活动指数，回落0.4个百分点至52.5；综合PMI录得53，微降0.1个百分点。

新闻稿也称，中国经济景气度回升至5月以来最高，就业改善明显，但需求增长仍然乏力，企业信心低位徘徊；政策重心转向改革和开放，而非推出新刺激政策。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，8月中国经济呈现出较明显的修复迹象，尤其就业情况大幅好转，显示逆周期调控政策效果渐显。但中美冲突依然构成一定拖累，企业信心仍受压制。随着一系列推动经济高质量增长的政策出台，对中国经济不必过于悲观。