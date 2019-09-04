中国房企海外融资大幅缩水 环比下跌近八成

穆迪投资者服务公司在一份新发表的报告中表示，2019年8月份受评中国房产开发商境外发债共计16亿美元，远低于7月份的74亿美元。因年内到期的境外债券仅有37亿美元，2019年下半年中国房地产开发商境外发债将下降，原因包括其再融资需求降低，发债额度基本用尽且境外发债面临新的限制等。

据中国证券报报道，中国国家发改委今年7月发布《关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》（发改办外资〔2019〕778号），对海外发债的房企提出“只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务”、“在外债备案登记申请材料中要列明拟置换境外债务的详细信息，包括债务规模、期限情况、经我委备案登记情况等，并提交《企业发行外债真实性承诺函》”、“在募集说明书等文件中需明确资金用途”等要求。

穆迪副总裁、高级分析师黎锦雄指出，8月份受评开发商境外发债共计16亿美元，远低于7月份的74亿美元（下跌78.4%）。因年内到期的境外债券仅有37亿美元，受评开发商境外发债可能继续维持在低水平。与此同时，房地产全国合约销售额同比增速（以3个月移动平均值计算）从2019年5月份的10.4%和6月份的8.9%回落至7月份的8.0%，主要受到销售量下滑1.3%的影响。

“我们预计在偏紧的融资环境及调控政策之下，2019年下半年，房地产销售增速将继续放缓。”黎锦雄表示，在67家受评开发商中，穆迪跟踪的29家开发商的合约销售额同比增速也从6月份的21%降至7月份的15%。

分析人士表示，如果说只有部分企业特别是在港上市房企发行美元债较多，美元债发行下降不能说明行业情况的话，那么新房、二手房以及土地市场皆持续转冷可能更能说明问题。

