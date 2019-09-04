龙应台以鸡蛋形容反修例示威者 人民日报：为何不见燃烧弹

台湾作家龙应台前天（2日）在面簿上发表文章谈及香港局势，并以鸡蛋来形容香港反修订《逃犯条例》示威者，称“他们知道自己面对的，是怎样一堵铜墙铁壁，而自己是一枚多么细小的鸡蛋”。《人民日报》今天对此发文反问“为何只见鸡蛋不见燃烧弹？”

据《人民日报》微博发布的消息，文章作者认为，龙应台以“花园的地上有一颗鸡蛋”形容香港，形容香港年轻人，试图营造出一种“以卵击石”的悲情。

文章质问，四处叫喊带有“港独”色彩的口号，疯狂堵塞机场破坏地铁设施，在街头纵火，这哪里是鸡蛋？

文章进一步说到，“将普通香港青年与暴力极端分子混为一谈”，不但美化了暴力，也捆绑了大多数善良市民，这是对暴力的纵容，也是对大众的不公。

作者也认为，龙应台的“鸡蛋”中到底藏的是是一贯的偏见。

《人民日报》的文章全文如下：

龙应台在社交媒体上写了一段长文，以“花园的地上有一颗鸡蛋”形容香港，形容香港年轻人，试图营造出一种“以卵击石”的悲情，然而对于这样的言论，网友显然不买账，有人直接反驳：只见鸡蛋，不见炸弹。

四处叫喊带有“港独”色彩的口号，疯狂堵塞机场破坏地铁设施，在街头纵火，这哪里是鸡蛋？这是铁锤。如果任凭骚乱迁延，香港才有巢倾卵覆之虞。将普通香港青年与暴力极端分子混为一谈，既美化了暴力，也捆绑了大多数善良市民，这是对暴力的纵容，也是对大众的不公。我们不能只看声势，不问是非；不能只有观点，不讲事实。

因此，龙应台的“鸡蛋”中到底藏的是什么？

是一贯的偏见。对这场长达近三月的骚乱，龙应台视而不见，完全将矛头对准了内地，挑唆香港和内地的关系。

说什么不了解香港筚路蓝缕的艰辛历史。正是因为太了解，我们才不忍看香港再乱下去。香港和祖国的命运始终相连，中央所做的一切都是为了香港好。面对香港乱局，全国人民忧于言表，不希望毁掉香港的繁荣稳定，不希望极尽“揽炒”绑架狮子山下大多数矢志奋进的人，这才是对香港最大的尊重与爱惜。

说什么不懂香港人浓厚的原乡情义。正是因为太理解，所以才充满包容关爱。犹记得三年前香港机场的那次快闪，人们在《踏雪寻梅》中听出了需珍惜“好时光”，在《狮子山下》中记住了要“同舟共济”。也看到街头被暴徒围殴的香港光头警长刘sir的回信，他说：“只恨他们亦是中国人，打不是，不打也不是。”这是许多中国人的朴素情感。血浓于水，骨肉相连。14亿内地同胞对香港有着不可磨灭的关爱之情，这才是真正的原乡情义。

没有人否认，目前香港社会存在不少待解之结，需要纾困解难，但发展才是解药，极端暴力只会打上死结。没有人否认，香港有不错的家底，但在全球经济格局深度调整、国际竞争日趋激烈的背景下，也面临很大的挑战，经不起内耗，经不起折腾。也正因这样，人们呼唤理性沟通，呼唤进一步凝聚止暴制乱、恢复秩序的共识和行动，呼唤解决香港深层次问题，共谋发展之道。

一个真心信奉法治价值的人，不会认同什么“违法达义”；一个真心认可自由价值的人，不应对不同意见拳脚相向。龙应台对此绝口不提，更看不到香港反对派和暴力分子颠覆政权的企图，这既是颠倒黑白、混淆是非，更暴露了她思维的狭隘。

中国人民的爱国情怀深藏于血脉之中。三年前，在香港大学，当龙应台问到在场香港市民的启蒙歌曲，她完全没想到全场齐唱《我的祖国》。这样的合唱，显然在她的意料之外，但却在我们的情理之中。旋律背后，是山川河流稻香，是乡关家国故园，是口口相传的文化记忆，是代代相传的身份认同。作为一个中国人，不去呵护这种家国意识，却去肢解它、去摧毁它，这就是龙应台的偏见。

没有人会比中国人更在乎香港的前途命运。香港是东方之珠，也从来都是掌上明珠。但正因为极珍视，我们希望它始终靓丽璀璨而不是蒙尘。

号称文化人的龙应台，她的逻辑其实早被大陆网民看穿，那就是思维上的狡猾：当你和她谈止暴制乱，她却和你谈情怀；当你和她谈家国情怀，她却要和你说民主法治；但当你真的和她谈中央对香港的全面管治权就是基于宪法和基本法，她却强调你为何要干涉香港自由；而当你尊重特区政府高度自治权、尊重修例或停止修例、给香港足够的空间，她却怪你为什么“不去了解”。​​​​