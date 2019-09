新加坡总理李显龙夫人何晶今天(4日)在面簿上转发了一则关于香港警察在反修订《逃犯条例》示威行动中的贴文,有来自中国大陆和香港的网民解读为支持在示威前线的警员,并对此表示感谢。

据何晶面簿发布的消息,何晶转发的贴文,作者名叫“Lamlam Wong”,贴文也附上了六张照片,显示疲惫不堪的执勤警员争取机会在一旁休息。

这位网民前天将贴文发到“撑警大联盟官方讨论区”,并写道“如果埋怨工作辛苦,如果觉得心里面委屈,先看看下图。 3万人撑起700万人的安全,维护了300多万人正常上班秩序,休息片刻后又要投入风风雨雨的工作,由衷致敬!”

有网民留言表达对香港警员的支持,另有网民写到“Thanks very much for your support to China HongKong’s police!”(感谢您对中国香港警察的支持)“感谢总理夫人支持香港警察!”“谢谢你夫人,香港警察加油”。