林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订

香港特首林郑月娥今天（4日）下午约6时发布电视公告，宣布正式撤回《逃犯条例》修订。此外，林郑也宣布，有两名新成员也加入独立监察警方处理投诉委员会（简称“监警会”）。

港府网站提供的林郑月娥向香港市民发表讲话全文如下：

各位香港市民：

逃犯条例修订所引起的示威和冲突，已持续两个多月。对很多香港人来说，我们这个城市变得很陌生——一次又一次的暴力事件，造成许多市民、警察和记者受伤；一向安全、有效率的机场和港铁，被人恶意破坏，造成混乱；道路和隧道突然会被堵塞；旅客担心香港还是否安全，不愿来港旅游和经商；家人、朋友之间因不同见解而反目，持不同意见的人在街上、在学校、在网上遭受欺凌，甚至互相攻击。

这两个多月发生的事，令每一个香港人都感到震惊和伤心，亦令大家对香港感到焦虑和痛心。大家都很焦急，希望可以尽快走出目前的困局。

对于示威人士提出的“五大诉求”，我们在不同场合都回应过—

一、 有关撤回条例草案，我在6月15日已经宣布暂缓条例草案，之后亦表明，修例工作已经完全停止，条例草案明年7月便会自动失效；

二、 有关成立独立调查委员会，政府认为有关警方执法行动，应该按既定机制，交由专责的独立监警会处理，而不应该另设独立调查委员会。监警会除了处理有关警方的投诉，亦正按照其法定职权，详细审视6月9日开始，发生的一连串大型公众活动，市民很关注的7月21日元朗袭击事件是其中一个重点。审视工作的目标是重组事实，评估警方的处理，并提出改善建议。监警会已经成立国际专家小组，协助委员会工作，报告的内容和建议都会公开；

三、 有关示威活动的定性，我们多次重申，法律程序上不存在“暴动定性”。律政司已清楚指出，每宗案件的刑事检控决定，都是按证据、按法律、按《检控守则》作出；

四、 有关要求释放所有被捕人士，不检控、不追究违法的人，这些要求是法治社会所不能接受的。根据《基本法》，律政司的刑事检控决定，必须不受任何干涉，否则有违香港的法治精神；

五、 有关双普选，这是《基本法》订下的最终目标。要实现这个目标，社会需要在法理的基础上，在平和及互信的氛围下，以务实的态度进行讨论，否则只会令社会更加撕裂。

这五点回应是平衡了不同因素而提出，我知道，我们的回应未足以平息社会上许多人的怨气，但不断升级的暴力，持续冲击社会秩序，又能否解决目前的困局呢？请大家想一想，我们是否应该透过对话，为香港寻找出路？

很多人说，展开对话要有基础。作为行政长官，我有责任尽一切努力，在种种局限下寻找社会向前行的机会。我现在提出四项行动，希望作为社会向前行的起点。

第一，特区政府会正式撤回条例草案，完全释除市民的疑虑。保安局局长会在立法会复会后，按《议事规则》动议撤回条例草案。

第二，我们会全力支持监警会的工作。除了邀请海外专家，我已委任两位新成员加入监警会，他们是余黎青萍女士和林定国资深大律师。我向大家承诺，政府会认真跟进监警会日后提交的报告建议。

第三，由今个月开始，我和所有司局长，会走入社区与市民对话，让社会各个阶层、不同政治立场、不同背景的人士，透过对话平台，将种种不满直接说出来，一起去探讨解决方法；

第四，我会邀请社会领袖、专家和学者，就社会深层次问题进行独立研究及检讨，向政府提出建议。经过两个多月因修例工作引起的冲突，大家都意识到，我们眼前的矛盾是反映了长期积压的政治、经济和社会问题，例如房屋和土地供应、贫富悬殊、社会公义、青年人的机遇，以至公众参与决策等。我们的对话平台，亦可以让大家一起探讨这些问题。

各位市民，持续出现的暴力正动摇香港法治的根基，极少数人挑战“一国两制”，冲击中央政府驻港机构，污损国旗、国徽，将香港推向危险的境地。无论市民对政府或对社会现况有多大的不满，暴力绝对不是解决问题的方法。目前，最迫切的就是要遏止暴力、捍卫法治、重建社会秩序。政府会对所有违法及暴力行为，严正执法。

我和团队很希望，今天提出的四项行动，可以为打破困局行出一步，以对话代替对立，为社会带来改变。