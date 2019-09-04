林郑：两新成员加入监警会

香港特首林郑月娥今天（4日）下午发布电视公告，宣布四项行动，除了正式撤回《逃犯条例》修订之外，也公布两名新成员加入独立监察警方处理投诉委员会（简称“监警会”）。

据港府网站发布的消息，林郑月娥说，港府会正式撤回条例草案，完全释除市民的疑虑，并称保安局局长会在立法会复会后，按《议事规则》动议撤回条例草案。

林郑称，港府会全力支持监警会的工作。除了邀请海外专家，她已委任两位新成员加入监警会，他们是余黎青萍女士和林定国资深大律师，并向市民承诺，港府会认真跟进监警会日后提交的报告建议。

此外，林郑也宣布，从这个月开始，她和所有司局长，会走入社区与市民对话，让社会各个阶层、不同政治立场、不同背景的人士，透过对话平台，将种种不满直接说出来，一起去探讨解决方法。

最后，林郑称会邀请社会领袖、专家和学者，就社会深层次问题进行独立研究及检讨，向政府提出建议。

林郑也说：“经过两个多月因修例工作引起的冲突，大家都意识到，我们眼前的矛盾是反映了长期积压的政治、经济和社会问题，例如房屋和土地供应、贫富悬殊、社会公义、青年人的机遇，以至公众参与决策等。我们的对话平台，亦可以让大家一起探讨这些问题。”