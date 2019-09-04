建制派：港府释出最大善意 民主派：现在才撤回太少又太迟

香港特首林郑月娥今天（4日）宣布撤回《逃犯条例》修订之后，有建制派立法议员认为，港府已释出最大善意，民主派议员则认为，林郑现在才撤回，是太少及太迟。

综合香港电台和《星岛日报》报道，建制派经民联立法会议员林健锋认为，连月以来，社会因为修例争议出现严重内耗，如继续执着于字眼之争，对整个社会也没有好处，对于港府因应公众有疑虑而宣布正式撤回修例，他表示理解及同意。

林健锋也认为，目前最重要是止暴制乱及恢复秩序，并认为港府已释出最大善意，期望透过真诚沟通解决社会各项争议，因此社会各界应放下歧见，共同努力结束持续三个月的示威及动乱。

民主派会议召集人毛孟静则说，现在才提出撤回修例，在社会造成的伤痕不能磨灭，并称在监警会加入新成员也是毫无意义，更认为有关人士只是政府“口袋里的人”。

她也担心港府以退为进，只是满足一项诉求，再将更多标签加诸在这场运动上，民主派对港府今日提出的行动表示不能接受。

香港民主党主席胡志伟说，过去三个月，港府不作为，换来的是有八人死亡、三人失去眼晴、两次港铁内发生恐惧、1000人被捕及100人被检控。他也说，林郑月娥今天是假让步，可能为日后引用紧急法设下基础。

民阵召集人岑子杰认为，这当然是一个好的开始，但远不足够。岑子杰形容，当一个火头刚起，一碗水的确可以灭火，但如今已是好比“亚马逊森林大火”，“一碗水不单救不了火，甚至可能会助长火势”，不能平息政治风波，更会加深社会的矛盾。