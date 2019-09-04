林郑撤回修例 黄之锋斥“小修小补”誓抗争持续

历经三个月的社会动荡，香港特首林郑月娥今天（4日）傍晚宣布正式撤回引爆争议的《逃犯条例》修法。但香港本土派政党香港众志秘书长黄之锋今晚在台北指出，撤回修例只是北京当局对香港的“小修小补”，目的是要示威者不要在中共建政70周年当天上街滋事。

黄之锋重申，示威者迄今提出的五大诉求“缺一不可”，除非港府全数达成，街头抗争一定会持续下去。

黄之锋与香港泛民主派议员朱凯迪、香港专上学生联会前副秘书长岑敖晖昨天起来台展开两天的拜会与演讲行程。黄之锋等人今晚在台北举行座谈会前以中英文接受媒体联访时指出，林郑此时才针对撤回修例让步，已“太少太迟”（too little, too late）。

黄之锋指出，北京此时允许港府撤回法案，目的是要示威者不要在十一国庆上街抗议，但争取香港民主自由的示威者不可能让步。黄之锋一行昨天在台湾与绿营政党会谈，呼吁台湾民众在10月1日前能总动员，上街声援香港，加强向北京施压。

随着香港反修例争议不断升级、恶化，示威者的诉求也从原本的撤回修法，扩大至五项：正式撤回修例、无条件释放被拘捕的示威者，成立独立委员会调查警民冲突，取消以“暴动”定性6月12日的警民冲突，以及尽快“双普选”立法会和行政长官。

黄之锋指出，除非港府全数达成五项诉求，尤其是最为核心的“双普选”，街头抗争必将持续，“直到香港取得真正的民主和自由”。

当被记者追问是否赞成或纵容示威者继续采取暴力对抗时，黄之锋表情不悦，先谴责港警对示威者施暴，并强调他“永远站在示威者那一边”。

（记者是《联合早报》台北特派员）