龙应台谈香港局势　以鸡蛋形容示威港青

台湾作家龙应台前天（2日）在面簿上发表文章谈及香港局势，并以鸡蛋来形容香港反修订《逃犯条例》示威者。

她说：“他们知道自己面对的，是怎样一堵铜墙铁壁，而自己是一枚多么细小的鸡蛋。”

龙应台的文章全文如下：

花园的地上有一颗鸡蛋

官方武力镇压的忧虑，在每个人的心头。

一天一天逼近。

而民间，大陆人对抗议的香港怒目相视，同声挞伐。

抗议者用暴力手段升高冲突可能是致命的策略错误，要付出沉重代价。

但是二零一九走向香港街头的年轻人并不天真，他们知道自己面对的，是怎样一堵铜墙铁壁，而自己是一枚多么细小的鸡蛋。 这些二十岁的人知道，当清算的时刻到来，他的“身家性命”，可能全毁。

香港人到底要什么呢？

在“五大诉求”的深处，其实是一个价值坐标：社会制度的公平、资源分配的正义、法治精神的贯彻、政府治理的透明、人民参政的充分。

没有人民参政的充分，就不会有政府治理的透明；没有政府治理的透明，就不会有资源分配的正义，就不会有法治精神的贯彻，就不会有社会制度的公平。

这样的价值，难道不是北京人、上海人、广州人、成都人、长沙人、昆明人、杭州人、西安人、渖阳人，都想追求的吗？

包含在中国共产党社会主义核心价值内的，不就有“自由、平等、公正、法治”的白纸黑字吗？这样的价值，难道大陆人民自己不要吗？

对公平正义的渴望，对合理制度的追求，对人民参政的要求，是普遍性的。

在中华人民共和国九百多万平方公里的领土上，却只有香港人站了出来。

今天香港人扯破了喉咙呐喊，很多人是抱着牺牲的决心在呐喊的。你可以说，他们在替那广大的、无法出声的人，呐喊出来。换一个角度看，大陆人完全可以对今天的香港人轻声说一句：“谢谢你，请保重，愿青山常在”......

如果大陆人民不去了解香港的筚路褴褛艰辛历史，不去认识香港人本有的浓厚原乡情义，不去认真思考一向以“和理非”闻名全球的香港人为什么被逼向了街头，不去真诚地理解香港人对于现代价值的坚持在乎，不去谦虚地反省自己为什么不被热爱不被拥抱，而硬要把香港人定为“港独”，把香港的求学青年当作国家的敌人，把自己的同胞打成外国势力的走狗，硬要把属于中国最璀璨的一粒东方之珠踩碎踩烂，那恐怕是二十一世纪崛起的中国最不幸的粗暴和愚昧了。

这，哪裡是全世界对中国怀抱善良愿望的人，愿意见到的呢？

如果把香港当敌人对付，用武力处理，那恐怕不是香港背叛了他的“祖国”，而是他的“祖国”背叛了香港。

大国之为大国，绝对不在于导弹、金钱和权力，不在于一个党的铁腕统治，而在于大国人民胸怀之阔、眼光之远、气度之大、包容之广。

花园的地上有一颗鸡蛋。

我们是怎么对待一颗鸡蛋的呢？

我们弯下腰，轻轻拾起，捧在手心，万万不能摔破的。