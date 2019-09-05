新一轮中美经贸磋商10月初举行

中美经贸高级别磋商双方牵头人今天通话，双方同意10月初在华盛顿举行新一轮磋商，工作层将于9月中旬开展磋商。

据新华社今早（5日）报道，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。

双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。

商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。

中美两国贸易谈判团队7月31日在上海举行第12轮会晤时曾同意在9月于华盛顿进行下一轮会晤。然而，北京时间9月1日12时01分，美国政府开始对价值1,250亿美元（约1728亿新元、8907亿人民币，下同）的中国商品加征15%的关税。作为反制措施，同一天，中国对价值750亿美元美国商品中的首批加征10%、5%不等关税。中美贸易战再次迎来大规模升级，两国的贸易对话面临阻力。

但是在关税生效后，特朗普9月1日说，中美9月份会晤仍在议程上，这并没有改变。“他们没有改变，我们也没有改变，拭目以待吧。”