中国官媒：香港示威者“没有理由”继续暴力行为

中国英文官媒《中国日报》昨晚（4日）在香港特首林郑月娥宣布撤回修订《逃犯条例》后发表评论，指撤回修例是林郑月娥对于社会声音的“真挚诚恳的回应”，将其解读为对于反修例阵营伸出的橄榄枝。

评论指出，修订《逃犯条例》的初衷是善意的，目的是补上目前香港法律中的漏洞，不让香港成为在大陆、台湾等地罪犯窝藏的天堂。“但是香港反对派与外部势力合谋（in collusion），无视条例的良好初衷，成功扭曲修例意图，误导香港人，尤其是年轻一代，为自己险恶的政治目的取得支持。（rally support for its nefarious political designs）”

评论强调，持续的示威和暴力事件对香港的经济带来打击，同时玷污了香港良好法治的国际形象。

评论中指出，林郑月娥早前已经宣布暂缓修例，昨天的决定只是“正式完成程序”。评论表示，特区政府给香港人一个用和平与对话替代对立与敌意的机会，希望能早日回归和平稳定，好让香港能把时间和经历用于解决社会和经济问题上。

林郑月娥6月15日宣布暂缓修订《逃犯条例》的工作，同日，中国国务院港澳办对林郑月娥的决定表示支持、尊重和理解。7月9日，林郑月娥承认修例工作“完全失败”，条例草案“寿终正寝”。