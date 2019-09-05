联合国：中美数字经济创富增长迅速

（早报讯）联合国贸易和发展会议（UNCTAD）4日发布报告指出，全球数字经济活动及其创造的财富增长迅速，且高度集中在美国和中国。

新华社报道，这份名为《数字经济2019》的报告称，美国和中国目前占有超过75％的区块链技术相关专利，50％的全球物联网支出，75％以上的云计算市场。

在全球70家最大数字平台公司中，七个“超级平台”占总市值的三分之二，以规模排序依次是微软、苹果、亚马逊、谷歌、面簿、腾讯和阿里巴巴。

报告说，一些数字平台已成长为“霸主”。谷歌拥有90％的互联网搜索市场，面簿占全球社交媒体市场的三分之二。在中国，腾讯旗下的微信拥有超过10亿活跃用户，阿里巴巴旗下的支付解决方案和支付宝几乎占据了整个移动支付市场。阿里巴巴还占据近60％的中国电子商务市场。

报告指出，近年来全球互联网的数据流量显著增长。1992年，全球互联网每天大约有100GB（千兆字节）的流量；2017年，这一数据飙升至每秒45000GB；到2022年，全球互联网的数据流量预计将达到每秒150700GB。

数据流量的激增反映了互联网使用人数的增加，以及区块链、数据分析、人工智能、3D打印、物联网、自动化、机器人和云计算等前沿技术的应用，一个全新的“数据价值链”已经发展起来。

报告同时警告称，如果数字经济沿着当前趋势继续发展，美中两国同世界其他地方，特别是非洲、拉丁美洲等地区的差距会越来越大。报告强调，只有广大发展中国家充分参与，才能在区域和国际层面有效解决数字经济中的竞争、税收、跨境数据流、知识产权、贸易和就业政策等问题。