台商在港失联 传“被失踪”

台湾团结联盟（台联）昨天（4日）向台湾陆委会陈情，关切屏东县枋寮乡乡政顾问李孟居是否遭大陆扣留，促请积极营救。对此，陆委会法政处科长颜和庆表示，已透过相关管道向陆方询问李孟居下落，陆方还没有回覆。

据TVBS新闻报道，李孟居8月18日只身前往香港旅游，从8月20日失联至今，下落不明。包括台湾团结联盟在内等团体担心李孟居可能因为关心反修例事件，所以在大陆“被失踪”。

台联组织部主任、前立委周倪安及文宣部主任潘厚勋、新北市党部副执行长黄锦庭等人上午前往陆委会递交建言书，要求陆委会积极营救李孟居，同时也关心东华大学李姓香港侨生等人因为参加反修例行动被港府逮捕，影响回台就学。

陆委会港澳蒙藏处、法政处出面收下台联建言书，强调政府持续关注此事。对于周倪安等人向陆委会追问“李孟居目前下落何方”，颜和庆说，陆方还没有回覆。

台联在递交建言书的记者会上，也隔空向台北市长柯文哲喊话，要求主张“两岸一家亲”的柯文哲此时应该援救“柯粉”李孟居，公开要求大陆放人。 潘厚勋说，李孟居是“柯粉”，是柯文哲的支持者，曾与柯文哲参加妈祖绕境。 此外，台联呼吁政府，提升旅游警示层级，提醒赴陆旅游或出差民众小心谨慎。