林郑月娥：撤回修例决定由港府作出 中央尊重支持

香港特首林郑月娥今天（5日）上午11时15分召开记者会。

根据直播，身穿米白色套装的林郑月娥在发言时重申昨天宣布的四项行动，包括全面撤回修订《逃犯条例》、委任独立监察警方处理投诉委员会（简称监警会）新委员、行政长官和所有司局长走入社区与市民对话，期望市民将不满直接说出来，一起探讨解决方法、及邀请社会领袖、专家、学者对社会深层次问题进行独立研究和检讨，向政府提出建议。

林郑月娥重申，政府宣布撤回修例，保安局局长在立法会提出的目的，只是撤回修例，是无须经过议员辩论、发言及投票。

在回答路透社记者关于决定撤回修例的决定究竟是由自己做的还是中央政府决定时，林郑月娥强调撤回修例的决定，正如当初提出修例的决定一样，“是香港特区政府的决定”。

她进而表示，中央坚持维持“一国两制”的实施，中央政府在该事件中的态度始终一致，从港府最初决定提出修例，堵住法律漏洞，到6月决定暂缓修例，再到如今想打破困局，展开对话，撤回修例，都是理解、尊重、支持。

林郑月娥表示撤回修例的决定是由港府作出，中央对此表示理解、尊重、支持。（路透社）

林郑月娥表示，自己在过去两周内与各界不同人士会面，与会者指若政府希望与市民对话，政府亦要协助建立对话基础，完全撤回修例草案是其中一个对话机制。

此外，林郑月娥也表示，在过去一段日子里，政府参考了外国在过去的大型社会运动，特别涉及暴力的社会运动。这些运动背后可能是因很多没有积极解决的问题，包括房屋问题、土地供应不足、社会能否参与决策的问题。

林郑月娥表示，政府此次的做法参考过英国2011年发生暴乱后，委任了四人小组研究深层次问题，她认为不应由政府将所有事情定下来，应积极与社会研究如何处理问题。

林郑月娥也强调，昨天提出的四项行动只有一个目的，就是为香港寻找出路，为香港打破困局，重申宣布全面撤回是为对话提供基础。

（路透社）

在记者会结束时，现场有记者对林郑月娥破口大骂。

香港政务司司长张建宗也一同出席记者会。林郑月娥今天下午将离开香港前往广西南宁市，参加6日举行的2019年泛珠三角区域合作行政首长联席会议。离港期间，张建宗将署理行政长官职务。