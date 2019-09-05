日政客：在非高科技领域与中国合作

日本执政党自民党的规则形成战略议员联盟（会长为自民党选举对策委员长甘利明）将汇总关于在中国等的二手车市场推动混合动力车（HV）和低燃耗汽油车等环保车普及的建议。除纯电动汽车（EV）外，中国还有将混动车纳入优惠措施的动向，日本希望能与中国合作制定促进二手汽油车更新换代为。此举有助于改善大气污染和创造就业岗位。

据日经中文网报道，日本在混合动力车国际市场占据优势。英国IHS Markit 的调查显示，2018年全球混合动力车产量为229万辆，而丰田和本田两家企业的合计销量超过200万辆。

中国正在加快改善大气污染，环保车具有进一步普及的空间。中国出现在环保车新规中将此前与汽油车同等对待的混动车作为低燃耗车纳入优惠对象的动向。丰田在中国与第一汽车集团等成立合资企业，正在生产混动车。

混合动力车的结构比零部件数量较少的纯电动汽车更为复杂，创造就业的效果更明显。EY Advisory and Consulting的估算显示，如果中国将二手汽油车全部改为混合动力车，将创造310万个就业岗位。

日本自民党的规则形成战略议员联盟认为，中日的利害关系一致，呼吁应当在通用性强的“低技术领域”与中国加深合作。2020年中国国家主席习近平有望作为国宾访日。该联盟将为促使中日两国的规则制定取得进展而敲定具体举措，展开游说，最早将于今年秋季向日本首相安倍晋三提出建议。

甘利明表示，纯电动汽车完全普及被认为需要约20至30年时间。有民间的估算认为，如果考虑到产生电力时的二氧化碳排放量等，混合动力车的环保性能比纯电动汽车更高。包括超低燃耗的汽油车在内，环保政策的推进符合中国等瞄准的方向。

同时，他也指出日本不会在数字及宇宙空间等涉及国际主导权的高科技领域与中国展开合作。中美关系的紧张程度之所以加强，是因为除了贸易摩擦之外，美国还警惕可能转为军用的微妙的技术外流。美国在产业和军事方面都在防止自身主导权的瓦解。

另一方面，全世界企业都为如何在中国市场做生意而苦恼。需要在同盟国之间保护采用高科技技术的供应链的同时，又能在中国市场拓展业务的对策。首先，日本自民党的规则形成战略议员联盟希望在顾及美国的同时，提出如何参与中国市场的建议。

日本政府难以推动与中国的合作，但如果对在华业务的不确定性置之不理，产业界的不安将会扩大。应当借助日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平的会谈等机会，在高科技以外的领域与中国加深合作关系。