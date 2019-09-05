中美重回谈判桌刺激中国股市货币上涨

中美5日上午宣布，双方同意10月初在华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商。消息传出后，中国A股三大股指涨幅最高均曾超过1.5%，在岸与离岸人民币也一度升破7.13关口。

截至中午12时30分，沪指突破3000点大关，最高一度达到3015点；深指则达到9854点；创业板指数则报1698点。

美国9月1日对中国大陆3,000亿美元输美产品中的第一批加征15%关税措施正式实施。作为反制，大陆也对美国约750亿美元商品加征10%、5%不等的关税，首批同样自9月1日起实施。大陆商务部随后并宣布，将在世界贸易组织争端解决机制下对美国提起诉讼。

中美贸易摩擦再次升级，也让双方原订9月在美国举行的第13轮磋商因而生变，冲击投资人信心。

中国官媒周四（5日）上午发布快讯称，中国国务院副总理刘鹤5日应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，双方同意10月初在华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。

中国官媒《人民日报》5日则发表题为“稳中有进见中国底气”的文章指出，一段时间以来，尽管美方一些人不时夸大中美经贸摩擦对中国经济的影响，但事实一再证明，中国经济有足够韧性来应对各种不确定性，经贸摩擦阻挡不了中国发展的步伐。

文章称，逆境中稳中有进的中国经济，让世界更清楚地看到中国应对风险挑战的能力与底气。尽管外部环境复杂严峻，中国国内生产总值今年上半年仍增长6.3%，继续保持中高速增长。

人民日报表示，近14亿人口的市场、9亿劳动力、4亿多中等收入群体、1.7亿受过高等教育和拥有专业技能的人才资源，使中国经济有强劲的内生动力、广阔的转型升级空间，有条件、有能力化解经贸摩擦带来的冲击。