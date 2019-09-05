大陆禁自由行冲击台湾试管求子市场

台湾生殖医学技术扬名世界加上价格低廉等优势，许多人跨海来台求子；尤其大陆实施“单独二胎”政策后，更吸引许多受孕不易的夫妻来台。但中国大陆8月起对暂停发放来台自由行签证，此举不只影响台湾观光商机，也冲击台湾国际医疗，尤以不孕症市场影响颇大。

据联合新闻网报道，妇产科医师表示，大陆禁止自由行来台，大陆民众近期若想来台做试管，只能持医疗签证等方式来台；但申请手续耗时，需财力等资格证明等，预估短时间内会导致对台湾不孕生殖市场客源降低五成。

台湾生殖医学会常务理事、茂盛医院院长李茂盛表示，台湾因试管技术发展先进，已发展至三代试管，且做一次试管比大陆便宜三成，约15万元，大陆约20至25万元，所以两岸开放自由行后，大陆民众来台试管求子相当踊跃。

李茂盛说，由于大陆近年宣布实施“单独二胎”政策，想生第二胎的夫妻但年龄相对大，多数都已38岁以上，故受孕不易；而台湾生殖医学成功率、技术及服务品质口碑好，加上优生与费用考量，是赢得对岸信任与青睐原因。

台北医学大学附设医院一年试管婴儿超过2000例，是全台数量最多，生殖医学研究中心主任曾启瑞表示，一般来说，台湾试管婴儿市场成员比例本地约占八成，陆客占一成、欧美等其他国家占一成，妇产科诊所部分则陆客比例稍高些。此次大陆禁止自由行来台，对专做试管的诊所来说影响较大、教学医院以上规模的医院影响较小。

而从8月取消自由行至今，李茂盛以自己的医院为例，陆客来台做试管减少近五成，但菲律宾、香港、新加坡等国预约试管者，微幅上扬约一成。他预估大陆此波措施恐影响台湾生殖市场半年，至明年大选后会回温两成。