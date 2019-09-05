香港政府在海外投放广告 以安抚投资者

香港政府在海外发布广告安抚投资者，表示香港社会稳定，经济依然强劲。

据彭博社报道，香港政府在周四（5日）的《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)上刊登了整版广告。这家报纸的目标读者以商界人士为主。

“大家都读到、见到和听到很多香港所发生的事件和抗议活动，”这则广告开篇时说道。“但大家的所见所闻或者在社交媒体上所‘分享的’的一切--只是这一错综复杂的社会、经济和政治拼图中的一部分。我们会自己解决，但可能需要一些时间。”

该广告指出，香港政府坚决支持“一国两制”政策，并有着和平抗议的传统，但拒绝使用暴力。

“尽管近期出现动乱，但支撑香港经济和社会基本面与制度的根基依然强大，”广告写道。 “我们依然是一个安全、开放、热情的国际化社会，一个与世界相连、充满活力、生机勃勃的经济体。毋庸置疑，我们一定会重整旗鼓，且一向如此。”

《逃犯条例》修订案引发了香港自1997年回归中国以来最严重的社会骚乱。这座全球金融中心的街道、地铁和机场被抗议活动扰乱，1,100多人被捕。为了平息这场持续三个月的运动，香港特首林郑月娥周三正式撤回修例。

澳大利亚居住着大量华人华侨，他们也参与至有关香港未来的争论，并在悉尼和墨尔本等大城市以及大学校园举行了集会，支持内地政府的人士和支持香港民主的活动人士关系剑拔弩张，最近几周他们也在报纸上刊登广告。