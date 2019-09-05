柯文哲愿考虑“郭柯配” 郭阵营：要找“互补”的人

鸿海集团创办人郭台铭是否参选2020总统，9月17日前揭晓，台北市长柯文哲也表态会思考“郭柯配”的可能性。郭台铭阵营发言人，永龄基金会副执行长蔡沁瑜5日受访时回应说：“郭台铭是政治素人，要寻找的是可以互补的人比较好”，至于柯文哲是否达成条件，蔡沁瑜没有正面回答，仅表示“柯市长是不错人才啊，沟通一直很顺畅。”

据ETtoday新闻云报道，对于柯文哲自曝担任郭台铭副手的善意，蔡沁瑜表示，柯文哲说这些想法时，并未向郭阵营沟通，不晓得柯实际怎么想，“但是郭台铭是政治素人，要寻找的是可以互补的人会比较好一点，他在经济圈历练这么多年，寻找愿意为台湾付出的人才，应该也不是困难事情。”

另外也传出，郭台铭有意找前行政院长孙运璿的女儿孙璐西搭档参选，蔡沁瑜对此表示没有听说。

蔡沁瑜强调，郭台铭是否参选17日前会给答案，至于是否在此之前先与吴敦义见面，她坦言，初选有些裂痕必须修补，需要党中央多一些解释和说明，也希望双方如果有时间可以坐下好好谈，这是一个分向，“两个成熟的人面对人生重大事情，彼此还是会有一些尴尬，如何化解需要时间和智慧。”

蔡沁瑜表示，即使两人不见面，中间有很多朋友可以沟通，至于党中央该怎么做，郭台铭才愿意见面？蔡沁瑜表示，初选的裂痕有点大，要修补列痕的话，需要中间朋友传达讯息，让大家都能知道在意的点是什么，把话说清楚，或许时机成熟时，就会有见面的时间。