民调：2020三脚督或对决 蔡英文都领先

台湾“品观点民调中心”今天（5日）公布最新民调，若2020台湾大选三脚督，蔡英文、韩国瑜与郭柯王结盟组合，蔡英文以30.8%的支持度、领先韩国瑜的24.6％，及郭柯王结盟的21.4%，分析指郭柯王结盟态势始终没有结果，导致支持度呈现停滞状态。

但若2020两强对决，民调结果显示，韩国瑜支持度跌破三成为28.3%，蔡英文支持度持续上升为39.8%，两人差距达11.5%，首度破10%。

据台湾《联合报》报道，另外，民调也调查若是蔡英文对决郭台铭，蔡支持度33.8%，郭27.2%，差距6.6%，虽与韩国瑜对比差距缩小，但都不支持、和尚未决定的比例变多。若是蔡韩柯三脚督，蔡英文以32.7%，赢韩国瑜6.8个百分点，柯文哲支持度则为19.2%。

若是郭、柯、王各自独立参选，25.1%选民愿意连署支持郭台铭、17.1%支持柯文哲、9.3%支持王金平。

民调也调查，若以各种参选人组合皆支持同一候选人的情况视为非谁不投(铁粉)，结果显示，“非蔡不投”有26.1%、“非韩不投”21.4%、“非郭不投”19.2%，三足鼎立的态势已趋明朗。与历次调查比较，韩粉已逐渐减少达10.8个百分点，英粉则逐渐增加达7.5个百分点。

另外，民调也问受访民众，若郭台铭9月17日大限登记连署2020大选，结果有61.8%泛蓝选民，支持开除郭党籍。