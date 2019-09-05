中共政法委形容林郑撤例与港澳办发声开启“希望航线”

香港特首林郑月娥昨天（4日）宣布将正式撤回修订《逃犯条例》草案，并提出另外三项行动，表示港府愿意为化解当前香港局势走出第一步，打造与市民对话的平台，打破困局。

中共政法委旗下公众号“长安剑”昨晚深夜发表题为《国务院港澳办、香港特首接连发声，乱局中的香港该开启希望航线了》，肯定香港特首林郑月娥撤回修订《逃犯条例》的决定，形容这是重建香港未来的良好开端。

除正式撤回草案外，林郑月娥也宣布将全力全力支持监警会的工作、及从本月起，行政长官和所有司局长会走入社区与市民对话，一起探讨解决方法、和邀请社会领袖、专家和学者，就社会深层次问题进行独立研究及检讨，向政府提出建议。

“长安剑”在文中也表扬林郑月娥提出明确方法，要展开对话，并邀请多方对港府提出建议，形容这是她带着最大的诚意，“用理性对话积极重建香港未来”的愿景，是找到“金钥匙”的良好开端。而香港民众怎么携手制止暴力、守护家园、重建香港，决定着”东方之珠”能否璀璨依旧。

文章同时指出，前天（3日）中国国务院港澳办已通过新闻发布会明确表态，“中央全力支持行政长官和特别行政区政府依法运用一切必要的手段止暴制乱，保障市民生命安全和各项权利，维护香港法治的尊严。”

文章表示，林郑月娥昨天的电视讲话与港澳办前天的发布会也都强调法治与“一国两制”底线的重要性。文章指香港人可以表达诉求，但必须依法，同时也表示中央“一如既往地支持特区政府依法止暴制乱”。此外，文章也重申中央不会允许香港乱局“无休止地持续下去”，指出如果局势恶化，特区政府无法控制，危及国家主权和安全，中央也不会“坐视不理”。

文章总结前天的发布会，指传递出的信号都很清晰，强调修补裂痕要靠诚意对话，而不是暴力破坏。文章说，中央欢迎建设性对话，但也会对“政治要挟”和“颜色革命”追究到底，绝不手软，并警告“留给激进分子的时间不多了”，直言激进分子是在“与14亿人为敌”。