中美重启贸易谈判 中国官媒：值得期待 将触及核心关键议题

中美高层今早（5日）通电话，确定10月在华盛顿重启谈判，期间将保持密切沟通，同时工作层将于本月中展开认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。

消息发布后，官媒《人民日报》和《经济日报》都作出评论。《人民日报》发表署名钟声的评论，称这是中美双方共同的理性选择，值得国际社会期待和欢迎。

文章表示，一段时间以来，中美经贸摩擦升级的阴云，不仅影响着两国经济，而且频频以多种不确定性给世界经济带来负面效应。怎么看，怎么办，这是摆在中美双方面前，无法回避，也不能轻率对待的现实问题。中方“坚决反对贸易战”的立场是一贯的、坚定的，中方一再表示希望双方加深相互理解，求同存异，在平等和相互尊重的基础上妥善解决问题。

文章指出“斗，因问题而生； 谈，为解决问题而去”，毋庸置疑，作为全球最大的两个经济体，中美两国实力和耐力之强不言而喻，两国经济你中有我、我中有你的现实也无法逆转，直言“若选择无休止打下去，除了两败俱伤，还是两败俱伤”，只有谈判才能最终解决问题。同时，中美之间的问题，不可能也不应该任由其激化下去，因此双方必须采取行动，尽最大努力备足谈起来的前提，创造谈下去的条件，力争谈出来实质性进展。

文章表示，中方始终保持理性、冷静、克制，为恢复磋商创造条件。世人皆盼中美双方共同努力，相向而行。同时也呼吁双方“共同落实好中美两国元首阿根廷会晤和大阪会晤共识，以冷静态度通过磋商和合作解决问题”，指这是“中美双方理当担起的责任”。

而《经济日报》旗下的微信公众号“陶然笔记”今天中午发文指上一次中美牵头人通话是8月13日，现在再度确认下一轮磋商，可谓是“打打谈谈，边打边谈”。

文章引述新华社新闻稿称，中美这次确认将为磋商取得实质性进展做好充分准备，分析这部分表达两层意思：一是从现在直到第13轮磋商，中美双方的沟通频次将会提升，特别是工作层将从9月中旬开展的认真磋商；第二层是自5月份第11轮中美高级别磋商至今，“实质性进展”这个表述已经很久不见。

文章称，既然提出为取得实质性进展做好充分准备，那么可以想见接下来的这段时间，“双方工作层在涉及彼此核心关切等方面，很可能会有新动作”。

文章指出，此次中美双方确认将为磋商创造“良好条件”，彼此将采取的实际行动值得密切关注。对中方而言，此前已经明确提出“坚决反对贸易战升级”。如果美方关税措施一再升级，就算不上良好条件。此外，美国对中方采购美农产品这事十分上心，但过去一段时间美方的态度和行动，对中方采购美国农产品带来不利影响，这对美方磋商也谈不上良好条件。

文章也引述中国副总理刘鹤日前在智博会上的讲话强调，“应该以冷静的态度通过磋商和合作解决问题”。