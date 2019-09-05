美国7月贸易逆差降低 但对华贸易逆差不降反升至六个月高位

美国商务部当地时间周三（4日）公布，美国7月贸易逆差小幅收窄，但美国总统特朗普的“美国优先”政策的焦点——对华贸易逆差却升至六个月高位。

据路透社报道，美国商务部周三的这份报告是在中美贸易战升级的背景下发布的。周日，中美互相开征新的关税，进一步刺激了对全球经济衰退的担忧。美国总统特朗普周二警告称，如果贸易谈判拖延下去，若他连任，他将在第二任期对北京“更强硬”。

“投资者和市场不太可能看到贸易制裁和关税得到任何缓解，特朗普政府甚至可能加倍努力，控制巨额赤字。”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约首席经济学家鲁皮克（Chris Rupkey）表示，“看起来美国并没有赢得贸易战。”

随着出口反弹和进口下降，美国7月贸易逆差减少2.7%，至540亿美元。路透调查的分析师此前预计，7月贸易逆差将收窄至535亿美元。2017年初，特朗普接替奥巴马出任美国总统时的月度贸易逆差为464亿美元。

在未经调整的基础上，对中国具有政治敏感性的商品贸易逆差增加9.4%，至328亿美元，为1月以来的最高水平，进口增长6.4%。7月对中国出口下降3.3%。经季节波动因素调整，对华进口和出口双双下降，7月与中国的贸易逆差减少了1.7%。

今年前七个月，美国对中国的出口下降了18.2%，进口下降了12.3%，显示出两国之间存在的贸易流动限制。

今年7月，美国对欧盟的贸易逆差飙升至创纪录高位，对德国的贸易逆差为2015年8月以来最大。这可能会招致特朗普更多的批评，他上周抱怨说，“欧元兑美元‘疯狂’下跌，给了他们一个巨大的出口和制造业优势。”

周日，华盛顿对超过1,250亿美元的中国进口商品开始征收15%的关税，其中包括智能扬声器、蓝牙耳机和服装。作为报复，中国对750亿美元目标清单上的部分美国商品征收了额外关税，其中包括对原油征收5%的关税。美国还将于12月对中国商品进一步加征关税。

贸易紧张局势扰乱了金融市场，引发了全球制造业衰退。由贸易影响的制造业萎缩正在威胁美国历史上持续时间最长的经济增长。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的褐皮书指出，由于对关税和贸易政策不确定性的担忧，截至8月底美国经济一直在以“温和”的步幅扩张。

数据公布后，美元兑一篮子货币下跌，而美国公债价格上涨。在中国公布乐观的服务业数据后，华尔街股市走高。

7月份，美国商品出口增长0.9%，至1,382亿美元。但随着中国对美国大豆、牛肉和猪肉加征关税，未来几个月出口可能会下降。中国商务部8月初表示，中国企业已停止购买美国农产品。

周二公布的一项制造业调查显示，8月工厂接到的出口订单降至2009年4月以来的最低水平。

7月份，消费品出口增加了15亿美元，促进了整体出口。资本财出口增加8亿美元。机动车辆的出口也有所增加。然而，工业用品和原材料出口下降17亿美元，原油出口减少5亿美元。

RDQ Economics首席分析师莱丁（John Ryding）表示，“出口和资本支出环境疲软，可能是造成制造业疲弱的重要因素，这在很大程度上是贸易政策动荡引起的。”

商品进口下降0.2%，至2,118亿美元。经济学家认为，8月份进口出现反弹，因为企业可能在宣布将进一步加征关税后囤积了大量中国商品。

中国与美国之间的贸易紧张关系导致贸易逆差大幅波动，出口商和进口商都试图在这两个经济巨人之间的关税之争中保持领先。

资本财进口下降了15亿美元，至2017年10月以来的最低水平。资本财进口下降表明，企业投资在三年来首次在4月至6月期间收缩之后，第三季度可能仍将保持疲弱。

但工业用品和材料进口增加9亿美元，石油产品进口增加10亿美元。今年7月，美国从欧盟的进口创历史新高。

经通胀调整后，7月份美国商品贸易逆差下降7亿美元，至855亿美元。该所谓的实际贸易逆差略高于第二季的平均水平，表明本季度贸易可能再次拖累国内生产总值(GDP)。

第二季度贸易令美国GDP增幅减少了0.72个百分点。上一季美国经济环比增长年率为2.0%，低于一季度3.1%的强劲增速。亚特兰大联储预计第三季美国经济将增长1.5%。

7月份，服务贸易顺差减少1亿美元，至197亿美元，为2016年2月以来的最低水平，原因是服务业进口创历史新高。