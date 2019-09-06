专家：四季度生猪生产有望止跌

中国农科院农业信息研究所副研究员朱增勇近日接受新华社专访时表示，四季度生猪生产有望止跌企稳，预计明年下半年生猪生产将逐步恢复。目前猪肉供给相对偏紧，但总体有保障，老百姓碗里不会缺肉。

据新华社报道，朱增勇说，近来猪肉价格上涨较快，主要是阶段性供给偏紧所致，是猪价下行周期和非洲猪瘟叠加影响的结果。

“虽然目前猪肉供给相对偏紧，但考虑到替代品生产发展较快、进口增加、猪肉消费下降等因素，今年动物产品供应总体是有保障的。”朱增勇说。

在朱增勇看来，近期国家出台一系列文件，多个省份出台了保障供给措施，包括向中低收入群体提供平价猪肉等，也会抑制猪肉价格过快上涨。

朱增勇说，从几个方面判断，四季度生猪生产有望止跌企稳，明年下半年生猪生产将逐步恢复。

他表示，一是近期国家出台的一系列政策措施，很大程度上免去了养殖场户的后顾之忧，激发了他们的积极性。二是目前猪肉盈利处于历史较高水平，也会激发养殖场户主动补栏扩产。三是从今年上半年开始，许多大型企业陆续启动了扩张计划。四是从季节上看，一般4月到7月是疫情高发期，9月后疫情会进入相对平稳期。这些因素都会为生猪产能恢复创造条件。

“生猪生产周期较长，所以要给生猪产能恢复一些时间和耐心。”他表示，目前相关部门、各省区市都在积极行动，预计明年下半年生猪生产将逐步恢复，生猪价格将逐步回落。