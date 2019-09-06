黄之锋访台行程结束 昨晚搭机返港

香港众志秘书长黄之锋结束三天两夜访台行程，昨天（5日）晚间搭机离台返港。他在机场受访时称，这次与台湾各政党人士见面时，清楚表达香港人缺一不可的“五大诉求”，相信在9月底的抗议活动中，会得到港、台、世界不同地方的人支持。

据《中时电子报》报道，黄之锋在桃园国际机场接受媒体联访时称，这次赴台与民进党、国民党、时代力量的立委交流，也特别表达，香港的抗议活动不仅是要争取台湾政界的支持，也希望台湾人能够支持香港民主选举。

黄之锋感谢台湾民进党等单位的安排赴台，虽然无法在三天内做很深度的交流，但他相信在9月28日、29日的抗议活动中，香港、台湾、还有世界不同地方的人都会支持香港、捍卫民主自由，也希望台湾的朋友可以前来参加。

黄之锋说，有关于香港人以后来台湾就学、签证措施，大陆委员会已表达会进一步强化现有的安排，希望对未来到台湾的香港人，能有更多的照顾。

黄之锋最后说道，这次来台与各政党交流，台湾也都很清楚知道香港人争取“五大诉求”缺一不可，包括普选香港特首等诉求，香港人只是争取应该有的民主权利，希望有有一天能达到“今天台湾、明天香港”，让香港可以像台湾一样有民主自由，有民主选举。