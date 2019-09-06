国民党智库民调：45.5%不支持蔡英文连任

国民党智库今天（6日）上午召开“蔡政府危机大解密民调发布及剖析”记者会，显示有45.5%的受访者不支持台湾总统蔡英文连任，超过支持连任的比例38.1%，未表态16.4%。

据《自由时报》报道，民调还显示，对于蔡英文执政以来的整体施政满意度，表示正面评价的人有42.9%（非常满意8.7%、还算满意34.2%），负面评价的有50.0%（不太满意24.4 %、非常不满意25.6%），未表态者占7.1%。

在政党支持率方面，该民调显示，支持度超过3.0%的政党只有国民党、民进党、时代力量以及才刚成立的台湾民众党，其中国民党支持度有27.8%，民进党24.0%，台湾民众党8.2%，时代力量4.7%，都不支持以及未表态分别为15.3%及13.6%。

有关香港反修例运动，持支持立场的民众有54.5%，不支持者25.3%，未表态者20.2%，不过，当被问到“若香港反送中运动持续扩大导致机场关闭、交通受阻、街头暴动等状况，是否会（继续）支持”，表达支持者则降为42.5%，不支持者升高为43.4%，未表态者14.2%。

此外，对于香港反修例运动“今日香港、明日台湾”的说法，表示认同者有44.2%，不认同者47.2%，未表态者8.6%。

对于是否满意台湾政府对国安人员走私香烟一案的调查过程以及处罚方式，表示满意的人只有22.9%，不满意者高达53.5%，未表态23.6%。

这份民调是国民党智库委托台湾优势客服科技公司所做，民调时间从8月26日至9月2日，有效样本1070份，在95%的信心水准下，抽样误差为正负3%。

国民党台北市议员游淑慧则分析，现在的年轻人不太支持民进党，20岁到29岁年龄层还支持民进党的只有20.8%，支持蔡英文却有约五成，原因就在目前​​绿营只有一个人选蔡英文，这些年轻人的政党认同度跑到台北市长柯文哲的台湾民众党与时代力量，因此如果柯文哲参选总统，蔡英文的支持度必定会再下降。