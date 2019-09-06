加拿大总理特鲁多指中国试图用“压力策略”使孟晚舟获释

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）指责中国采用“压力策略”试图使孟晚舟获释。

综合BBC和《多伦多星报》（Toronto Star）报道，特鲁多在与《多伦多星报》的编辑会面时评论称，中国“正在利用任意拘留作为实现政治目标的工具”。

加拿大去年12月1日应美国要求拘捕中国电信业巨头华为的首席财务官孟晚舟。之后，中国以“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”，扣押了在国际非政府组织任职的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig），以及活跃于辽宁省丹东的加拿大籍商人斯帕弗（Michael Spavor）。

特鲁多表示，对于加拿大来说，这对加拿大人被拘留是“不可接受的”。

他说道，“使用任意拘押（arbitrary detention）作为工具来达成国内国际政治目标，不仅令加拿大，也令我们的所有盟国担忧。他们都一直在强调这不是国际社会能够接受的行为，因为他们都担心中国对他们使用同样的施压手段。”

他还说道，“我们也必须清楚地看到，中国采取的一套规则和原则与西方的做法截然不同”。

他表示，加拿大将继续“明确而有力地提出这些要点”，但“不会升级”中加两国之间的外交争端。

特鲁多的此番表态是在加拿大宣布新任驻华大使的第二天发表的。

加拿大宣布任命麦肯锡前全球总裁鲍达民（Dominic Barton）为驻华大使。

另据《环球时报》报道，中国外交部发言人耿爽5日被问及鲍达民的任命时表示，加拿大必须要对自己的错误进行反省，并立即释放华为公司高管孟晚舟。