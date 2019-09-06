港民下跪求公开831太子站闭路视频

反修订《逃犯条例》风波未息，8月31日晚上发生港铁太子站车厢暴力事件，造成多人受伤，港铁被指协助警方封站搜捕，引起大批市民不满。网传港铁今晚（6日）将删除当日的闭路电视片段。一名黑衣少女今早7时许到场，跪在太子站站长室外，要求港铁公开当日的闭路电视片段。

综合香港01和《明报》报道，不少网民闻讯赶至声援，至10时50分，再有一名同样身穿黑衣的少女加入跪地，另在11时10分，有一名黑衣男子加入跪地，要求港铁公开当日闭路电视片段。现场约30名人士包围着跪地者，协助他们与两名港铁职员理论。

下跪港民哭诉警方说谎否认无差别打人，港铁及警方还一直拒绝公开闭路电视片段，迫使市民下跪哀求公开片段还原真相。香港立法会议员张超雄其后到场了解情况。

张超雄随后在其帖文指出，港铁称“已将8月31日太子站内有关的闭路电视片段保留。”

港铁回复张超雄称，就使用闭路电视录影片段及处理有关资料，港铁有严谨的程序，“如公司认为有需要就个别个案覆查闭路电视片段，规定只有获授权的人员方可查看闭路电视的影像。一般而言，港铁公司会于28日后销毁录影了的片段。如果有事情发生，片段日后或有需要使用，例如可能配合有关调查，这类情况录影片段就会保留。我们已将8月31日太子站内有关的闭路电视片段保留。”

港铁车务总监刘天成周一（2日）回应事件时曾指出，因涉及大量乘客容貌，关乎个人私隐，并不适合公开8月31日当晚太子站月台的闭路电视片段。