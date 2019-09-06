德媒：默克尔抵京 料经贸与人权议题成主轴

德国总理默克尔周五（6日）抵达北京，除了上午与中国总理李克强会面外，她也预计将与中国国家主席习近平共进晚餐。外界预测，默克尔本次出访的焦点将放在中德经贸关系，与她是否针对中国境内人权问题向中国施压。

李克强（左）陪同默克尔出席人民大会堂的欢迎仪式，图为两人走过军队仪仗队。（美联社）

据德国之声报道，默克尔于今天上午抵达北京后，首先在人民大会堂与中国总理李克强会晤。 在会晤前，默克尔称，她认为中美贸易战影响全球，所以她期盼两国能迅速达成共识，结束这场贸易战。

此外，默克尔也表示德国欢迎所有中国公司到德国投资，但德国政府对重要领域及基础建设相关的投资会进行审查。

她除了在首日上午与李克强会晤外，也预计在周五晚间与中国国家主席习近平共进晚餐。

德国之声引述美联社和路透社的分析文章称，默克尔本次出访中国，被认为得在中国人权议题与中德贸易关系间取得平衡，但各界认为这将使她与中国的磋商变得格外棘手。

外界预测，基于中德之间紧密的经贸关系，默克尔难以在与中国领导人会晤时，在新疆、西藏与香港等议题上，向中国施压。

此次与默克尔一同出访中国的还包含了一些汽车、财金及运输产业的高管。 近年来，德国公司因被中国政府禁止在中国境内买下资产而对中国有诸多不满。

虽然美国总统特朗普要求美国公司结束与中国的合作关系，把生产线移回美国，但默克尔却希望替欧盟与中国开启一段新的合作关系。

默克尔除了极力提倡欧盟与中国签署新的投资协议，她也正在策划2020年的中欧峰会，希望欧洲各国明年能在对中国的策略上取得共识。

默克尔预计周六 (9月7日) 造访武汉，除了出席德国汽车零件商伟巴斯特 (Webasto) 在当地的扩厂仪式外，也会在武汉的华中大学演说。