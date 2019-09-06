穆长春出任中国央行数字货币研究所所长

中国央行支付结算司副司长穆长春已出任数字货币研究所所长。

据《新京报》报道，该报记者从接近央行人士及相关合作机构人士处确认了上述消息。

去年10月，央行数字货币研究所前所长姚前赴任中证指数有限公司登总经理后，该研究所所长职位一直空缺。

穆长春近期多次代表央行数字货币发声。

在8月10日中国金融四十人伊春论坛上，穆长春说道，“央行数字货币现在可以说是呼之欲出了。”

时隔不到一个月，穆长春在“得到App”上开设了《科技金融前沿：Libra与数字货币展望》课程。

穆长春在发刊词中称，之所以推出这个课程，是因为今年6月18日面簿推出了加密货币Libra，“我们今天为什么这么关注Libra，是因为它的能量足够巨大，能够搅动整个国际货币体系。”

穆长春还透露，“做这个课程的时候是2019年的8月，离中国人民银行推出我们自己的数字货币也不是很远了。”他还透露，央行这个数字货币的项目叫作DCEP（Digital Currency Electronic Payment），也就是数字货币和电子支付工具。

穆长春介绍，央行的数字货币的功能和属性跟纸钞完全一样，只不过它的形态是数字化的，不需要账户就能够实现价值转移，就像用纸钞进行支付的时候，也是不需要账户的。也不像我们现在用微信、支付宝，都要绑定一张银行卡，但DCEP不需要。

DCEP能像纸钞一样流通。不同点在于，央行的数字货币属于法币，跟现金一样，央行的数字货币也具有无限法偿性，就是不能拒绝接受DCEP。