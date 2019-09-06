《文汇报》盘点近三月香港各类损失或超百亿港元

香港反修例风波持续不断，有港媒对此造成的各类损失进行了清点。

据《文汇报》6日的报道，示威活动对公共设施造成破坏。其中，修复香港立法会大楼的开支很大，基本维修费达5000万元（港元，下同，881.96万新币），有立法会议员推算连同额外维修工程，最终或达一亿元。

香港路政署回复查询时指出，连月来已有总计两万多米的路旁栏杆被拆走及20多个交通指示牌受损。

根据以往立法会文件，损毁公物的人士需按赔偿价目表作出赔偿，当中每米栏杆的赔偿额约400元，而每个路牌则要500元，换言之香港受损栏杆涉及800万元，路牌则涉及1万元。

《文汇报》估计，连同其间动员的额外警力所需支付予警务人员的加班费，及维修警员装备等开支，总支出已逾1.5亿元。

运输署回复查询时称，由6月至今，约有280组交通灯受人为破坏，单是8月5日全日已有约200组交通灯受损。过往政府部门资料显示，交通灯及电灯柱每支最高价值15000元，换言之，280组交通灯的维修成本随时要花上420万元。

另外，政府资讯科技总监办公室表示，经初步点算，有一支智慧灯柱被整支锯断，19支则被强行打开组件，智能装置受到破坏或被拆除。总体而言，平均每支智慧灯柱的安装连同智能装置成本约为14万元，粗略估计20支则涉及280万元。

《文汇报》还估算了警员的加班费，若以每次动员3000名警员计，应对23场激进示威活动，共需开支3711万元加班费，同时警员的装备损毁需维修，甚或报销，再加上警方动用的催泪弹、水炮车等止暴装备，有警队人士估计涉及总金额达4000万元。

以上数据未计入香港地铁的损失。

此外，除了公物受损，香港四大经济支柱之首的贸易及物流业也受重创。香港国际机场于8月初被示威者瘫痪一日半，有航空业工会推算，该1.5日的空运货值损失近150亿元。