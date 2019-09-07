新疆维吾尔自治区主席：新疆着力消除恐怖主义滋生蔓延条件

中国新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔昨天（6日）说，新疆坚持标本兼治，打击与预防相结合，着力消除恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件。

据新华社报道，扎克尔昨天在新疆乌鲁木齐召开的“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会上致辞时说，新疆通过依法设立职业技能教育培训中心，教育挽救有轻微违法行为或者犯罪行为的人，避免其成为恐怖主义、极端主义的牺牲品。

扎克尔也说，这一做法完全符合中国宪法和法律精神，符合国际社会反恐、去极端化的原则，符合世界各国人民的根本利益。

中共中央宣传部副部长蒋建国则在研讨会开幕式致辞中说，中国同世界上许多国家一样，深受恐怖主义、极端主义之害。中国愿同各方一道，维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的反恐、去极端化与人权保障体系，携手共同构建人类命运共同体。

“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会由中国人权研究会主办，西南政法大学人权研究院、新疆大学政治与公共管理学院承办，吸引来自法国、印度、土耳其、阿富汗、中国等18个国家和国际组织的60多位专家学者出席。

新华社报道全文如下：

由中国人权研究会主办，西南政法大学人权研究院、新疆大学政治与公共管理学院承办的“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会6日在乌鲁木齐召开。来自法国、印度、土耳其、阿富汗、中国等18个国家和国际组织的60多位专家学者围绕反恐、去极端化中的人道主义与人权保护，反恐、去极端化的比较研究与国际合作等话题展开研讨交流。

中宣部副部长蒋建国在开幕式致辞中指出，自20世纪90年代以来，恐怖主义、极端主义在全球蔓延加剧，给人类社会带来重大灾难。据不完全统计，2018年全球发生了1127起恐怖袭击案（事）件，造成1.3万多人死亡，财产损失无法估算。同世界上许多国家一样，中国深受恐怖主义、极端主义之害。消除恐怖主义、极端主义这一世界性公害，维护人民生命安全，让人民在安宁祥和社会环境中生活，是世界上任何一个负责任政府都必须面对和解决的重大问题。

蒋建国表示，反恐、去极端化斗争，是人类正义与邪恶、文明与野蛮的较量，是国际社会共同责任。国际社会应坚持共同标准，跨越不同文化传统、价值观念、思维方式和政治制度的藩篱，旗帜鲜明地反对反恐、去极端化的“双重标准”，进一步形成反对恐怖主义、极端主义的共识和合力；坚持因地制宜，在遵循《联合国宪章》和其他国际法原则准则的基础上，尊重各国人民自主选择反恐、去极端化道路的权利，反对把自己的意志强加于人；坚持保障人权，确保相关工作在法治轨道上进行，尊重公民的宗教信仰自由和民族风俗习惯，禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧视性做法，坚决防止因反恐、去极端化而发生限制公民基本权利的现象；坚持团结合作，中国愿同各方一道，维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的反恐、去极端化与人权保障体系，携手共同构建人类命运共同体。

新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔在致辞中介绍，从1990年至2016年，新疆发生了数千起暴力恐怖案（事）件，造成大量无辜群众被害，数百名公安民警殉职，严重破坏了新疆安定祥和的社会秩序。新疆坚持标本兼治，打击与预防相结合，着力消除恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件。新疆通过依法设立职业技能教育培训中心，教育挽救有轻微违法行为或者犯罪行为的人，避免其成为恐怖主义、极端主义的牺牲品，努力将恐怖活动消灭在未发之前，有效消除了极端主义滋生蔓延的土壤，切实保障了新疆各族人民的生命权、健康权、发展权等基本人权，不仅实现了新疆的社会稳定也有力地保障了地区安全。这一做法完全符合中国宪法和法律精神，符合国际社会反恐、去极端化的原则，符合世界各国人民的根本利益。

联合国人权咨询委员会专家阿卜杜拉奇兹·阿沙迪在致辞中说，恐怖主义是当今国际社会最严重的犯罪之一，特别是在许多案件中，平民遭受恐怖主义伤害最大，面临各种侵犯人权的行为。为了让全球人民的生活拥有更加和平的环境，世界各国和国际组织应加强合作，鼓励不同信仰、不同文明间的对话，依法禁止恐怖行为。

塞尔维亚当代历史研究所所长、塞尔维亚社会党副主席普雷德拉格·马尔科维奇说，一些西方国家，为了实现帝国主义或新殖民主义目标，常常将人权概念作为工具。每当人权概念与其某些利益冲突时，他们往往会成为经常侵犯人权的一方。在争取人权和打击恐怖主义的斗争中，各国需要像平等战友一样相互支持。

与会专家学者认为，恐怖主义和极端主义的威胁正在成为全球性问题。各国都在不断修订本国反恐怖主义法及相关刑事法律，加大对恐怖分子的惩治力度并采取相应反恐措施，任何人在享受人权的同时必须遵守国家宪法和法律。世界各国应在《联合国宪章》和一系列国际人权公约等的基础上加强在反恐、去极端化与人权保障方面的对话和合作，而不是把本国的人权标准强加于他国。

9月4日至5日，中外专家学者在乌鲁木齐市、喀什地区实地参观考察了新疆重点暴恐案例展、新疆伊斯兰教经学院、喀什市职业技能教育培训中心、喀什老城以及艾提尕尔清真寺等，深入了解当地在反恐、去极端化、保护公民宗教信仰自由、少数民族传统文化传承等方面采取的措施和取得的成果。

阿富汗朝觐和宗教事务部部长高级顾问、阿富汗伊斯兰革命运动党政治部主任阿卜杜勒·瓦希德·瓦希德说：“中国政府在新疆反恐和去极端化方面投入的巨额资金、采取的各种措施以及取得的成效应该得到赞赏。中国政府采取了积极的措施依法保护公民宗教信仰自由和少数民族的传统文化。”

法国斯特拉斯堡大学教授、原校长克里斯蒂安·梅斯特表示：“此次参访中国新疆，我看到新疆在反恐和去极端化方面采取了行之有效的措施，这些措施推动了新疆经济社会的发展，这为世界各国打击恐怖主义和宗教极端主义提供了一个范例，应该得到各国的支持。”