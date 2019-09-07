中国常驻联合国代表：人权理事会非合适场合讨论香港问题

在联合国人权理事会第42次会议召开前夕，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭6日在日内瓦万国宫举行新闻吹风会，向中外媒体介绍中国对全球人权治理、人权理事会第42次会议的主张和看法。

综合新华社和港媒《信报》报道，陈旭称，当前国际形势单边主义和保护主义抬头。中国将同各方一道坚定维护多边体系。中国希望各方倡导对话与合作，不搞对抗；平衡推进各类人；尊重各国人民自主选择的人权发展道路。

在香港问题上，陈旭表示，中国中央政府不认为人权理事会是合适场合，讨论香港的抗议事件，政府的举动是要维护法律和秩序。

陈旭还说道，今年是中华人民共和国成立70周年，70年来中国人权事业取得历史性成就，改革开放以来已有8.5亿人脱贫，建成了世界上最大规模的教育、社保、医疗和基层民主体系。中国取得这些成就关键在于坚定不移践行中国特色社会主义，坚定不移走中国特色人权发展道路。

陈旭介绍，中方在人权理事会第42次会议上将重点关注发展权、反对种族歧视、恐怖主义对人权的影响等问题，积极为发展中国家仗义执言。

联合国人权理事会第42次会议将于9月9日至27日在日内瓦万国宫举行。