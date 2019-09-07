【图集】港府谴责激进示威者：目无法纪 行为令人发指

虽然香港特首林郑月娥宣布正式撤回修订《逃犯条例》，但反修例运动的风波依旧持续。

据香港01报道，一批激进的香港示威者昨晚（6日）于太子站外集结，与港警在旺角警署对峙，警方发射布袋弹驱散，示威者向南阻塞弥敦道，在多处路口设置路障纵火，于太子站、旺角站及油麻地站内外大肆破坏，香港地铁逐一关闭三个车站，在近午夜时分，更暂停荃湾线中环站至美孚站服务。

镜头捕捉到一名警员手持警棍驱散示威者，他的身后燃烧着示威者点燃的杂物。（路透社）

港府发言人今日（7日）凌晨约1时发表声明，谴责激进示威者的暴力及破坏行为，“完全目无法纪，行为令人发指”，威胁市民人身安全，予以最强烈谴责。

车站内的玻璃被砸碎，从楼梯口可以看到一辆暂停服务的巴士。（法新社）

发言人指出，激进示威者在太子、旺角及油麻地一带聚集，“攻击警署，大肆破坏公物和港铁站，更在多处纵火”，该等“违法者”破坏社会安宁，严重影响公共服务，漠视其他市民的需要及权利，在闹市纵火的行为更是极危险，威胁香港市民人身安全，“警方会果断执法，保障市民的安全及权利。”

一名男子手持长棍正在破坏港铁站内的自动售票机。（美联社）

港警昨晚也谴责道，“暴力示威者”在旺角港铁站和太子港铁站内外大肆破坏，拆毁闭路电视和入闸机，并破坏消防设备；“激进示威者”在旺角多处堵路，在山东街、弥敦道和登打士街交界及亚皆老街和西洋菜南街交界大肆纵火，严重危害公众安全。

防暴警察持盾戒备，身前不远处燃烧着示威者在道路中点燃的火焰。（美联社）