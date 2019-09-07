大陆说唱团队“钢七连”喊话港青：别再迷失

中国大陆青年说唱团体“钢七连”发布歌曲《迷徒》喊话香港青年，呼吁港青“别再迷失”。

据中共中央政法委旗下网站“中国长安网”8月23日报道，《迷徒》这首歌被《人民日报》 、共青团中央官方微博转载，播放数千万次。《迷徒》的作者“钢七连”接受该媒体专访，讲述了创作的初衷，呼吁香港青年“不要被坏人利用”，并欢迎香港青年到大陆发展。

中国长安网将“钢七连”的专访做成了一个段视频，视频中介绍，“钢七连”的成员来自中国各地，因为共同的爱好聚在一起，平时在网上交流，偶尔也有聚会，其成员除来自大陆各地外，也有人来自台湾。

有“钢七连”成员受访称，之所以会创作《迷徒》，是因为“看见香港最近比较乱，一些年轻人受人蛊惑，到处搞破坏。在网上看到那些视频，心里感觉特别不是滋味” 。

他们创作的初衷是，大家“都是同龄人，实在是不想看到他们这样错下去，于是写了这首歌”。

有钢七连成员说道，走上街头的香港青年和他们年龄相仿，平时可能也喜欢动漫，梦想环游世界等等，但是“如果你们继续这样下去，梦想只会越来越远”。

有钢七连成员对香港青年表示理解并说道，“香港青年同胞，知道你们生活压力很大，但成年人的世界从来没有容易二字。无论如何不要被坏人利用了”，“他们在幕后享受，他们去国外读书了，你们却沦为炮灰，甚至被起诉坐牢，什么也没有了”。

还有钢七连成员说，香港青年可以考虑到大陆发展，虽然竞争也很激烈，但机会很多。

视频最后将香港美丽的夜景和钢七连成员的呼吁配在一起，钢七连呼吁称，暴力永远不会是最正确的解答，欢迎香港青年来中国大陆玩一玩看一看。